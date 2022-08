Ancelotti sull’esordio da titolare di Tchouameni con il Real Madrid: “Ha personalità, si è divertito”

Nella serata di ieri, Aurelien Tchouameni, acquisto estivo del Real Madrid, ha fatto ufficialmente il suo debutto da titolare nella squadra campione di Spagna e d’Europa. Il francese, destinato a prendere il posto di Casemiro, ha raccolto pareri positivi. Tra questi, anche quello di Carlo Ancelotti. L’allenatore, intervenuto ai microfoni di Dazn dopo il match, ha analizzato la prova del giovane talento nell’ora trascorsa in campo contro il Celta Vigo: “Ha giocato con grande personalità e si è divertito molto. Ha fatto come di solito fa in allenamento”.

Foto: Sito Real Madrid