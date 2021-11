Ancelotti sulle avversarie dell’Italia: “Che sfiga! Sorteggio complicato, ma ce la facciamo”

“Che sfiga”. Così Carlo Ancelotti, nella sua intervista al Corriere dello Sport, ha commentato il sorteggio ricevuto dall’Italia nei playoff per il Mondiale in Qatar: “A luglio la Nazionale fece un miracolo. E andrebbe ancora ringraziata. A livello individuale l’Italia è inferiore a Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Belgio. In estate trovò le motivazioni e le condizioni atletiche e mentali giuste, Mancini preparò benissimo le partite e ottenne un risultato eccezionale. Sorteggio complicato, ma ce la facciamo.

I nuovi oriundi? Sarebbe più giusto andare ai Mondiali con l’intero gruppo degli Europei, ma non sono il commissario tecnico e non sto vivendo il momento del calcio italiano”.