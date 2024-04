Ancelotti sulle 200 panchine in Champions: “Tutte partite di nervi e sofferenza”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida contro il Manchester City in Champions League, valida per l’andata dei quarti di finale. Il tecnico è partito a parlare dal traguardo delle 200 panchine in Champions: “200 partite di nervi e sofferenza ma alla fine va bene, è una competizione che mi ha dato tanta felicità durante tutta la mia carriera, da calciatore e da allenatore”.

Sull’arrivo al Bernabeu: “L’ambiente è molto caldo, la partita è complicata e più è difficile più il pubblico si avvicina a noi”.

Sulle scelte di formazione: “I piccoli dettagli mi fanno scegliere i titolari, in base a chi vedi meglio in allenamento. Spero che Tchouameni possa fare bene, l’ha spuntata lui su Nacho ma meritavano tutti di giocare. Non ha senso spiegare i dettagli che mi portano alle decisioni, anche perché poi conteranno anche i cambi”.

Sulle sensazioni: “Sarà una grande partita, con una qualità incredibile in campo. Saranno due giorni spettacolari per tutti i tifosi di calcio”.

Foto: Twitter Real