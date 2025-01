Ancelotti sul mercato: “Rodrygo? Sono decisioni personali”

Domani alle ore 21:00 andrà in scena la sfida tra Espanyol e Real Madrid. Una partita che, almeno sulla carta, è alla portata degli uomini di Ancelotti che vorranno mantenere inalterato il vantaggio conquistato fin qui nei confronti di Atletico Madrid e Barcellona. A parlarne in conferenza stampa è stato il tecnico italiano. Queste le sue parole anche in merito alle voci di mercato su Rodrygo: “Questo è un momento molto importante per il campionato perché i punti iniziano ad essere molto importanti. Abbiamo un vantaggio e dobbiamo mantenerlo. Non dobbiamo pensare che una partita segni un’intera stagione Da oggi fino al 16 marzo abbiamo 13 partite e ognuna di esse è fondamentale Rodrygo in Arabia? Trovo difficile parlare del futuro dei giocatori perché sono decisioni personali. Io vedo che vogliono rimanere qui per vincere titoli”.

FOTO: Twitter Real Madrid