Ancelotti su Vlahovic: “Non è questo il momento per parlarne”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, in conferenza stampa ha risposto a una domanda su Dusan Vlahovic. Alcune fonti hanno accostato il serbo della Juventus ai blancos in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Il contratto di Karim Benzema è in scadenza il 30 giugno e, al momento, non è stato firmato ancora il prolungamento contrattuale: “Nuovo numero 9? È la vostra opinione. Non è questo il momento di parlare di mercato. Siamo concentrati sulle gare e niente più”.

Foto: sito Real Madrid