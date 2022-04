Ancelotti su Guardiolismo e Cholismo: “Ecco cos’è il calcio per me”

Alla vigilia dell’importante sfida contro il Siviglia, Carlo Ancelotti ha tenuto la consueta conferenza stampa. Alla domanda su Guardiolismo e Cholismo, l’allenatore del Real Madrid ha risposto così: “Vi rispondo con una domanda: che significa giocare bene? Ognuno ha la sua opinione, la mia è di fare bene sia in fase di possesso che in fase di non possesso. Se fai una buona fase difensiva, o anche molto buona, non significa che stai giocando bene se poi quando hai il pallone non fai nulla. Il calcio è attaccare e difendere. Si può fare con un baricentro basso, medio o con una pressione alta. Questo è il calcio per me e nessuno può cambiare la mia idea. Ascolto molto.. Però secondo me l’Atletico ha difeso molto molto bene contro il City ma poteva fare di più con il pallone. Ma la fase difensiva è stata molto molto buona“.

Foto: Twitter Ancelotti