Ancelotti su Gattuso: “Essere licenziati fa parte del lavoro di allenatore, capita a tutti”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Liga da disputare in casa casa contro il Valencia. Sulla panchina dei pipistrelli non ci sarà più Gennaro Gattuso, che da pochi giorni ha rescisso consensualmente con la squadra spagnola. Il Valencia è al quattordicesimo posto con venti punti ottenuti in quattordici gare. Le parole di Ancelotti sul collega, nonché suo ex calciatore ai tempi del Milan: “Un allenatore viene cambiato non solo perché fa errori, ma anche per provare a cambiare le dinamiche e responsabilizzare i giocatori. Troveremo un Valencia più motivato. Essere licenziati fa parte del lavoro di allenatore, nessuno non lo è mai stato… Forse Guardiola. Ma se Pep continuerà, un giorno o l’altro manderanno via anche lui. Io sono stato cacciato da tutto il mondo e sono ancora qui”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid