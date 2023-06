Ancelotti: “Su Brahim Diaz e Kane non posso dire nulla. Benzema? Non abbiamo dubbi, ha un contratto fino al 2024”

Carlo Ancelotti in conferenza stampa ha parlato di futuro e Benzema: “Sono felice al Real Madrid. Nessun problema con il club. Sono molto contento di continuare e cercheremo di fare meglio la prossima stagione. Alcuni giocatori se ne andranno, ci saranno dei cambi ma la squadra andrà bene. Fran García sarà il nostro primo acquisto. Su Brahim Diaz mon posso dire nulla su di lui in questo momento, non posso commentare… Così come su Harry Kane, che è un top player, ma dobbiamo rispettare il Tottenham. Benzema? Sono d’accordo con Karim, Internet non è la realtà. Ha un anno in più di contratto con il Real Madrid fino al 2024 e non abbiamo dubbi”.

Foto: ancelotti twitter personale