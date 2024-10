Ancelotti su Bellingham: “Per noi il lavoro che fa è molto importante”

Questa mattina, Marca parlava della condizione mentale di Jude Bellingham negli ultimi periodi, particolarmente frustrato per la poca centralità e le prestazioni annebbiate di questa stagione. L’ex giocatore del Borussia Dortmund avrebbe l’impressione di essere stato messo da parte dalle Merengues e di essere passato in secondo piano dopo l’arrivo a Madrid di Kylian Mbappé. In conferenza stampa, Carlo Ancelotti è intervenuto sull’argomento.

“Siamo soddisfatti del suo lavoro, perché lavora tanto sul campo. Corre tanto, si sacrifica… anche se non ha segnato nessun gol in questa stagione. Ma la sorpresa fu l’anno scorso quando segnò tantissimo. Nessuno se lo aspettava. I gol di Bellingham non ci mancano, perché abbiamo davanti giocatori di grande talento (…) Per noi il lavoro che fa è molto importante. L’altro giorno ha cambiato posizione, l’ho messo a destra perché pensavamo che potesse trovare più spazio e pensavamo che lì potesse fare qualche danno. Quest’anno l’ala sinistra è più impegnata, mentre l’ala destra è stata un po’ più esposta. Possiamo essere efficaci con Bellingham e Rodrygo a destra quanto lo siamo a sinistra”.

Foto: Instagram Real Madrid