Ancelotti: “Stagione positiva, l’anno prossimo faremo meglio. Mercato? Idee chiare. Su Quagliarella…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il ko contro il Bologna che manda in archivio il campionato: “Non mi brucia questa sconfitta. L’obiettivo era stato raggiunto tre settimane fa, ossia il secondo posto. Non cambia molto, ora andiamo in vacanza e prepareremo la prossima stagione. Abbiamo fatto tanti gol, ma per la mole costruita, considerando tutti i pali presi, con un po’ di cinismo in più si potevano segnare più gol. Sì, serve più cinismo. Se abbiamo le idee chiaro sul mercato? Sì, le idee sono chiare. Si è parlato di 60 nomi, ma sono falsi. Se prendi 60 giocatori devi fare tre campionati, tre squadre. Qualcuno in meno verrà. Se promuovo il Napoli? Sì, abbiamo aggiunto livelli altissimi la prima parte di stagione, nella seconda ci sono stati tanti piccoli problemi. Abbiamo messo le basi per il prossimo anno. La stagione è stata positiva: siamo sicuri che l’anno prossimo faremo meglio. Se il ritorno Quagliarella è possibile? Nella vita tutto è possibile”, ha chiuso Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Napoli