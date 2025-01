Ancelotti: “Squadra brava a reagire. Rosso a Vinicius? Faremo ricorso”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato dopo la vittoria nella gara di recupero contro il Valencia.

Queste le sue parole: “La squadra ha saputo reagire alla difficoltà dell’espulsione, così come al rigore sbagliato e al gol annullato. È difficile spiegare quanto abbiamo giocato male nel primo tempo e quanto bene nel secondo. Sono stati tre punti meritati, ma non possiamo mostrare queste due facce: un primo tempo pessimo, con poco equilibrio, e un secondo tempo estremamente buono con dieci giocatori. Mi sono congratulato con i giocatori nello spogliatoio e ho detto loro quello che ho appena detto a voi. Il primo tempo è stato pessimo e il secondo molto buono. Dopo il gol abbiamo ricominciato a giocare e il secondo tempo è stato molto buono, con dieci uomini e tutte le difficoltà. “È una vittoria meritata”

L’espulsione di Vinicius? “Pensavamo che quando c’è stata l’espulsione fosse per due cartellini gialli, uno per ogni giocatore, ma hanno dato il cartellino rosso a Vini Jr. Faremo ricorso e non so se lo accetteranno. Pensavamo che non fosse rosso. È stato un tocco di Dimitrievski e poi una spinta di Vini Jr. Sono bastati due cartellini gialli e la partita è finita. Non voglio dire che sia caduto nella trappola. Vini Jr. ha sofferto. Nel primo tempo ha giocato più sugli esterni e ha cercato di fare la sua partita. A volte va bene, a volte un po’ meno. Spero che possa giocare nella prossima partita perché è ancora un giocatore chiave per noi”.

Foto: sito Real