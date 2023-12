Ancelotti: “Sostituire Alaba? Non c’è fretta. Ma se ci sarà la possibilità, lo faremo”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves, il tecnico del Real Madrid, CarloAncelotti ha parlato della possibilità di sostituire David Alaba, che tornerà nella prossima stagione dopo la rottura del crociato. Alla domanda sul potenziale sostituto dell’austriaco, l’allenatore ha risposto così: “Non posso dire di no… ne abbiamo parlato internamente, c’è la possibilità di intervenire sul mercato per acquistare un calciatore. Ci prenderemo il tempo che serve, non c’è fretta. La finestra di mercato chiude il 31 gennaio, dobbiamo pensare bene alle nostre mosse.”