Ancelotti sorride: due titolari hanno lasciato i ritiri delle rispettive Nazionali

Carlo Ancelotti sarà sicuramente soddisfatto di quanto stiamo per scrivere: Vinicius Junior e David Alaba hanno lasciato i ritiri delle rispettive Nazionali, Brasile e Canada, per fare ritorno in Spagna, dove potranno dunque rimettersi prontamente a disposizione dell’allenatore in vista dei prossimi impegni con il Real Madrid che, dopo la sonora sconfitta incassata contro il Barcellona, dovrà ritrovare la retta via per consolidare il proprio primato in Liga.

Foto: sito Real Madrid