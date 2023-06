Ancelotti: “Sorpreso dall’addio di Benzema, ci ha informato stamani della sua decisione”

Nel post partita di Real Madrid – Athletic Bilbao, Carlo Ancelotti ha parlato della stagione e dell’addio di Karim Benzema: “Vogliamo prendere un attaccante che sappia segnare e ingranare bene. Un attaccante che giochi bene a calcio Come Karim. Benzema? Ci ha informato oggi della sua decisione, sono rimasto sorpreso. Ma bisogna capirlo e rispettare la sua decisione. Non credo che l’addio sia freddo. La società ha preparato per lui una cerimonia nei prossimi giorni. Ha anche un carattere timido. Non ama molto la luce”.

Foto: sito Real