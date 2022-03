Ancelotti sorprende tutti: Modric “falso nueve” nel clasico

Grande sorpresa da parte di Carlo Ancelotti, che si schiera in maniera sorprendente nel Clasico contro il Barcellona.

Vista l’assenza di Benzema per infortunio, Ancelotti schiera Luka Modric al centro dell’attacco, come “falso nueve”, per cercare di non dare punti di riferimento al Barcellona.

Una mossa, quella di Ancelotti, che viene fatta proprio contro il Barça, che del falso nueve ne ha fatto uno stile tattico per anni.

Foto: Twitter Real