Ancelotti: “Sono soddisfatto, bene Verdi e Ounas. Abbiamo un po’ di sfiga. Sul possibile avversario…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria ottenuta con lo Zurigo per 2-0 in Europa League ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo raggiunto l’obiettivo, sono soddisfatto. L’aspetto più importante di questo tipo di partite è la serietà, al di là del risultato. Non abbiamo fatto cose eccezionali, ma tutti hanno mostrato serietà. Ounas? Ha fatto una cosa speciale nel gol, quando ha la palla deve fare cose speciali. Non sono tanti quelli che ci riescono, lui è tra i pochi. Deve sfruttare questo talento che ha e questi momenti che ha quando ha la palla, perché lui sa fare queste cose qua. Il gol di Verdi? In questo periodo è bene farli. E’ stata molto bella l’azione, c’è stato il tempismo nel fare le cose. Segno che questa squadra ha qualità, che va gestita bene come fatto in questo gol. Abbiamo sfiga? Ce n’è un po’. Abbiamo creato tantissimo in questo periodo e raccolto poco. Ci sta un po’ di sfortuna, ma se parliamo di sfortuna abbiamo finito il nostro lavoro. L’aspetto positivo è che non c’è egoismo, anzi a volte c’è un eccesso di altruismo. Lottare contro l’egoismo è molto più complicato che lottare contro un eccesso di altruismo. Il possibile avversario? Chelsea e Arsenal meglio incontrarle più avanti? Ci sono squadre più forti e meno forti. Sarà un sorteggio, tutto può capitare. Dobbiamo pensare a fare bene le prossime partite. La squadra è in buon momento, ora abbiamo delle sfide interessanti prima dell’Europa League. Dobbiamo migliorare sotto il punto di vista offensivo, ma siamo equilibrati e subiamo poco in questo periodo perché stiamo lavorando bene alla fase difensiva. Forse la carenza offensiva è determinata anche dal fatto che corrano tanto per il pressing e perdano di lucidità. Poca gente allo stadio? La prossima al San Paolo credo che ci sarà tanta gente (si giocherà Napoli-Juventus, ndr). Diawara? E’ molto bravo nel corto, in fase difensiva, è forte fisicamente. Ha dato qualche occhiata in avanti, se mette anche la palla va bene. Abbiamo fatto il primo step, il secondo è metterla”.

Foto: Napoli Twitter