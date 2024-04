Ancelotti: “Solo 3 gol di Bellingham nel 2024? La sorpresa sono i 17 in 3 mesi nel 2023”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara della Liga, soffermandosi anche sul momento di Jude Bellingham, che ha segnato solo 3 gol nel 2024, contro i 17 da settembre a dicembre nel 2023.

Queste le sue parole: “E’ vero, il suo ruolino di marcia dal punto di vista dei gol è peggiorato, ma ne ha fatti 20 in totale ed è stata quella la grande sorpresa. Io vedo un calciatore che sta facendo il suo lavoro, che è più da centrocampista interno, ma continua ad essere molto bravo, non gli manca nulla. Anzi, in questo periodo gli stanno mancando solo i gol, che prima o poi torneranno. Il livello delle sue prestazioni non è calato”.

Foto: sito Real Madrid