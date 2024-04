Ancelotti: “Siamo diversi dall’anno scorso. All’andata ottima prova, al ritorno abbiamo giocato senza coraggio né personalità, che sono due aspetti importanti”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della gara contro il Manchester City di Champions League.

Queste le sue parole: “Guardiola sa come gestire la situazione delle sue difese, mette i centrali a fare i terzini e giocano bene. I recenti errori in difesa non li influenzeranno. Questa partita per noi è molto importante, giochiamo in casa e dobbiamo approfittarne. Non ho ancora rivelato la formazione ai giocatori, ho un solo dubbio. Domani informerò la squadra. A voi non dirò niente, ma non sbaglierete la formazione. Magari un nome, ma l’undici è abbastanza chiaro”.

Sulle sfide dell’anno scorso “Abbiamo caratteristiche diverse in fase di possesso, lo scorso anno giocavamo con un riferimento davanti come Benzema e quest’anno non lo abbiamo più: in attacco ci alterniamo con maggiore mobilità”. Ma si sente ancora nervoso prima delle partite? “Sì, molto. La vittoria non è felicità, è proprio un sollievo perché così i giorni successivi sono più tranquilli. Non abbiamo gestito la doppia sfida nel migliore dei modi, è stata una questione mentale e di tecnica: ci aggredivano alti e non sapevamo come fare per proporre qualcos’altro. Al ritorno abbiamo giocato senza coraggio né personalità, sono due aspetti importanti”.

Infastidito dal confronto con Pep Guardiola? Risponde Ancelotti: “No, Guardiola è un grande allenatore. Più che la gente, mi interessa cosa pensa di me la società”.

Conclusione sulla partita n° 200 per Ancelotti in Champions: “L’importante è ottenere il miglior risultato possibile e sono fiducioso che domani daremo il massimo”.

