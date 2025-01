Ancelotti: “Siamo delusi, non dobbiamo nasconderlo. A volte si impara dalle sconfitte, dobbiamo guardare avanti”

Intervenuto ai microfoni di Movistar, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha commentato così il ko in finale di Supercoppa di Spagna: “È stata una brutta serata, siamo tristi come tutti i nostri tifosi. E’ una delusione: non dobbiamo nasconderlo, ma questo è il calcio. A volte sei capace di vincere e a volte devi imparare dalla sconfitta. Dobbiamo guardare avanti, non c’è più. Dobbiamo solo guardare avanti”.

Importante imparare dalla sconfitta: “Abbiamo difeso male, questo ci ha fatto male in partita. Loro hanno trovato facilmente il gol. Non abbiamo difeso bene né nel pressing alto né nel muro basso”.

Su cosa ha detto all’intervallo: “Prima prova a giocare a calcio perché nel primo tempo non giocavamo a calcio, colpivamo palloni lunghi ma non era quella l’idea, l’idea era giocare e noi non abbiamo giocato. Ho detto loro che potevano perdere le partite ma non come abbiamo giocato nel primo tempo”.

Foto: sito real