Ancelotti si commuove parlando di Vialli: “Ci ha lasciato un amico, è un giorno triste”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, visibilmente commosso, ha parlato di Vialli, scomparso ieri.

Queste le sue parole: “E’ un giorno triste per me. Ci ha lasciato un amico, un grande compagno, un ragazzo solare, divertente, abbiamo vissuto tante belle esperienze insieme”.

Poi su Twitter ha voluto ricordarlo così: “Ciao amico mio. RIP Gianluca Vialli”.