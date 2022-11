L’allenatore del Real Madrid ha parlato del suo ex capitano in conferenza stampa, sottolineando ulteriormente la forza di Sergio Ramos: “Sergio deve andare al Mondiale, se lo merita, è ancora uno dei migliori centrali al mondo. Dopo gli infortuni della scorsa stagione è tornato in forma, sono sicuro che sarà di grosso aiuto per la Spagna in Qatar”

Foto: Twitter Fifa