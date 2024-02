Ancelotti: “Senza Bellingham finora 4 su 4. La Champions è importante per tutto il madridismo”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions League contro RB Lipsia: “La motivazione è sempre alta perché mi piace quello che faccio.. Adesso torna la Champions League e per il Real Madrid è la competizione più importante, lo è per tutto il madridismo”.

Infine, sugli infortuni: “Non penso mai a chi non c’è. Bellingham non c’è ma senza di lui abbiamo vinto quattro partite su quattro. Questi infortuni sono un’opportunità per essere più motivati. Possiamo fare bene domani”.

Foto: sito real