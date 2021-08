Ancelotti: “Sensazioni positive. Siamo pronti”. Poi la foto con Maldini: “Una leggenda e un grande amico”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha affidato ai social la sua analisi sul precampionato dei blancos e ha commentato lo 0-0 con il Milan.

Queste le sue parole: “Sensazioni positive alla fine di un impegnativo precampionato. Orgoglioso di far parte di questo club iconico. Siamo pronti”.

Poi ha postato la foto del saluto con Paolo Maldini, accompagnandola con il commento: “Una leggenda e un grande amico”.

Feeling positive at the end of a demanding preseason. Proud to be part of this iconic club. We’re ready. #HalaMadrid pic.twitter.com/WWnsdKmDRZ

— Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 9, 2021