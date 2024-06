Ancelotti sempre più “signor Champions”: trionfo Real con Carvajal e Vinicius, 2-0

Il Real Madrid conquista la 15a Champions League, coppa dei campioni. Battuto il Borussia Dortmund 2-0, dopo aver sofferto per gran parte della gara e sfruttando però le palle gol avute a disposizione, nella ripresa.

Primo tempo strepitoso dei tedeschi, che hanno costruito ben 4-5 palle gol, colpendo un palo e mettendo in enorme difficoltà il Real.

Gara iniziata con alcune invasioni di campo, dopo neanche trenta secondi. Dopo un equilibrio iniziale, al quarto d’ora Füllkrug serve Brandt ma il destro è impreciso. Cresce il Borussia, che nelle ripartenze è devastante. Adeyemi al 21′ si presenta davanti a Courtois, ma deve allargarsi e al momento del tiro viene murato da Carvajal. Al 24′ palo per il Borussia con Fullkrug che calcia in diagonale ma la sfera si stampa sul palo.

Il Real prova a respitare con qualche sgasata di Vinicius ma quando attacca il Borussia fa paura. Al 41′, destro velenoso dal limite di Sabitzer, Courtois non si fida e smanaccia in angolo. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa, primo tiro in porta delle merengues, al 50′. Punizione magistrale di Kroos, ma Kobel respinge alla grande. Poi Carvajal di testa manda di poco sopra la traversa. Al 59′, ci prova ancora Carvajal, destro al volo, para però Kobel. Al 63′, torna a farso vedere il Borussia, Fullkrug va di testa, para Courtois.

Al 74′ passa il Real Madrid. Calcio d’angolo di Kroos, stacca Carvajal, in mezzo ai giganti tedeschi. Immeritato, ma il Real, da grandissima squadra, la sblocca. Sbanda il Borussia, che dopo pochi minuti capitola. All’83’ è Vinocius a rubare palla e trovare il 2-0. Borussia affondato. Ennesima festa per il Real e Ancelotti. Quindicesimo trionfo per i blancos.

