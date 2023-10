Ancelotti: “Se oggi sono sulla panchina del Real è grazie a Sergio Ramos. Güler? Presto sarà in gruppo”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Siviglia.

Queste le sue parole: “Sarò felice di vederlo e salutarlo, ho un affetto speciale per lui. Se sono qui oggi è grazie a lui, se non lo fa quel gol nella finale di Champions League probabilmente io non sarei rimasto l’allenatore del Real. Sono sicuro che farà una grande partita”.

Sulla possibile esultanza: “Tutti gli vogliono molto bene e sono assolutamente sicuro che farà una bella partita. Se segna un gol, ma io spero di no, lui può fare quello che vuole”.

Sulle lamentele di Rodrygo da numero 9: “Nessuno mi ha detto che non può giocare nel ruolo che gli chiedo. Una volta ho messo Ramos come centravanti, non gli piaceva, ma erano necessità della squadra. Questa è una parola molto ben definita, si chiama altruismo”.

Su Güler: “Sta bene, gli manca un po’ di condizione, ma tra due settimane avrà la sua occasione. È un giocatore offensivo e può occupare tutti i ruoli. Può essere un centrocampista come Bellingham, ma anche come esterno a piede invertito. Può giocare in molti ruoli”.

Foto: sito Real Madrid