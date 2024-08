Ancelotti: “Se Mbappé può partire titolare con l’Atalanta? Certo, anche Bellingham. Sono pronti”

Nella notte italiana il Real Madrid è caduto ancora seppur in una amichevole: 2-0 contro il Barcellona, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Milan. Ora per i blancos ci sarà da affrontare il terzo test nella tournée negli Stati Uniti contro il Chelsea, fra 3 giorni, prima della Supercoppa Europa contro l’Atalanta. Carlo Ancelotti fermandosi a parlare nella zona mista ha risposto affermativamente alla domanda sulla possibilità di vedere in campo Mbappé per la prima volta con la maglia del Real Madrid nel match di Supercoppa europea contro l’Atalanta: “Ovviamente. Anche Bellingham: sono pronti”

Foto: sito real