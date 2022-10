Ancelotti: “Se Kroos vorrà rinnovare, saremo tutti contenti”

Il Real Madrid non solo deve riprendere a correre in Liga ma deve anche risolvere al più presto la grana relativa a Toni Kroos e a quel rinnovo di contratto che ancora non sta arrivando. Sulla questione si è espresso anche Carlo Ancelotti, prima della gara di domani contro il Getafe: “Sta bene, ha sempre il sorriso sulle labbra e non avverte la pressione. Il rinnovo dipende da lui, se vorrà saremo tutti contenti”.

Foto: instagram Kroos