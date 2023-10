Ancelotti: “Scudetto? Non solo le milanesi, ma anche il Napoli. E occhio alla Juve senza coppe”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato a Radio Anch’io lo Sport, su Radio 1, soffermandosi sul caso scommesse (qui per leggere) e sulla corsa scudetto in Serie A.

Queste le sue parole: “Arrivare in finale Champions è difficile per tutti. Dirlo oggi chi arriva in finale è un terno al lotto, il percorso è molto lungo, si deciderà tra cinque-sei mesi, non certo adesso. Sicuramente hanno tutte la possibilità di passare il turno. Scudetto? Non mi ha sorpreso la ripresa del Milan dopo la sconfitta nel derby, il Milan ha fatto un’ottima campagna acquisti, ha preso giocatori di esperienza come Pulisic, Loftus-Cheek, ha preso giovani interessanti. Il Milan, a parte il derby, sta facendo bene, anche in Europa. Per lo scudetto ci sono da mettere dentro anche il Napoli e la Juve, che senza coppe può dire la sua”.

Foto: twitter Real Madrid