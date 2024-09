Ancelotti: “Rodrygo meritava la candidatura al Pallone d’Oro, capisco che sia arrabbiato”

Rodrygo non ha preso bene la mancata candidatura per il Pallone d’Oro e ha pubblicamente mostrato il suo disaccordo. Su questa vicenda si è soffermato anche Carlo Ancelotti, intervenuto oggi in conferenza stampa: “Non è stata valorizzata la sua stagione e per questo non è stato nominato tra i candidati al Pallone d’Oro. Meritava di esserci e capisco che sia arrabbiato. Qualcuno ha dimenticato quello che ha fatto in Champions, tipo il gol al Manchester City o comunque quanto sia stato importante per noi”.

Foto: Instagram Real