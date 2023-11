Ancelotti: “Rodrygo e Vinicius segneranno più gol di Bellingham e Joselu”

Alla vigilia del match contro il Rayo Vallecano, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa: “Finora abbiamo fatto bene in casa. Ci aiuterà sempre. Siamo a casa nostra e ora possiamo fare una buona partita e mantenere il primato. Perché Rodrygo e Vinicius hanno difficoltà a segnare? Rodrygo e Vinicius segneranno gol per tutta la stagione. Segneranno più di Bellingham e Joselu”.

Foto: sito real