Ancelotti ritrova Allan: il brasiliano torna in gruppo. Le ultime sull’infortunio di Milik

Seduta mattutina per il Napoli, che prepara il match contro il Milan a San Siro di sabato 23 novembre. Ancelotti ritrova Allan: il brasiliano ha svolto gran parte della seduta in gruppo. Lavoro differenziato, invece, per Ghoulam. Queste le ultime sull’infortunio di Milik: “Il polacco sta proseguendo la sua tabella personalizzata per recuperare da un mio-tendineo stato di sofferenza nella zona addominale”, si legge sul sito ufficiale del Napoli.

Foto: Twitter ufficiale Napoli