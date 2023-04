Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha così parlato anche di un’eventuale ritorno al Barcellona di Lionel Messi: “Un ritorno di Messi al Barcellona? Può fare quello che vuole. Non è un problema per me. Mi piace Messi, sarebbe bello per tutto il calcio spagnolo”.

Foto: Facebook Messi