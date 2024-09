Ancelotti: “Ritiro? Non ho una data di scadenza. Mi piacerebbe restare per molti anni al Real”

Domani il Real Madrid sfiderà l’Alaves in Copa del Rey e Carlo Ancelotti è tornato a parlare in conferenza stampa per presentare la partita, parlando anche del suo futuro: “Ritiro? Non ho un appuntamento, come nessun altro. Mi piace fare questo lavoro e la mia fatica non è paragonabile a quella dei giocatori. Posso averlo in testa, ma davvero, non ce l’ho perché è vero che c’è pressione e responsabilità… Ma mi piace. E i giocatori hanno tante altre cose, come il logorio fisico, che è il vero problema. Al momento non ho una data di scadenza. Continuo. E mi piacerebbe restare qui per molti anni”.

Foto: sito real