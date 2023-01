Ancelotti ringrazia Cristiano Ronaldo per la visita: “Uno dei nostri”

Il Real Madrid affronterà il Barcellona nella finale della Supercoppa di Spagna, che si disputerà domenica al King Fahd International Stadium di Riyad. E nel ritiro dei Blancos di Carlo Ancelotti arriva la visita di un grande ex, che si è trasferito in Arabia Saudita da poco per giocare nell’Al Nassr. Il tecnico italiano ha postato la foto con Cristiano Ronaldo, commentando: “Uno dei nostri, grazie per la visita”.

Foto: Instagram Ancelotti