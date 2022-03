Ancelotti: “Rinati dopo il loro errore. Benzema il migliore attaccante al mondo”

Si può dire che sia stata la serata perfetta per il Real Madrid, che ha ribaltato il PSG e ha ottenuto l’accesso ai quarti di finale della Champions League. Carlo Ancelotti ha commentato la partita ai microfoni di Amazon: “Una serata eccezionale e impensabile, per come si era messa la partita nella prima parte. Loro hanno gestito bene la palla per un’ora, poi è bastato un piccolo errore e da lì la partita è finita per loro e iniziata per noi“.

Sulla gestione: “Sono d’accordo, sulla sofferenza abbiamo costruito la nostra vittoria. Loro hanno fatto meglio nella prima parte, ma poi noi siamo riusciti a ribaltarla“.

Su Benzema: “Il miglior attaccante al mondo o uno dei migliori. Ha determinato la partita con un’efficacia strepitosa“.

Sul futuro a Madrid: “Il mio futuro è giorno per giorno, sono felicissimo in questo club“.

