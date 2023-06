Ancelotti ricorda Berlusconi: “Uomo ironico, leale, intelligente e sincero”

Silvio Berlusconi non ce l’ha fatta. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza si è spento questa mattina alle 9:30 all’ospedale San Raffaele di Milano all’età di 86 anni. Così il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ex giocatore e allenatore del Milan, lo ha voluto salutare postando sul suo profilo twitter una foto che li ritrae insieme, abbracciati sul campo di gioco: “La tristezza di oggi, non cancella i momenti felici passati insieme. Rimane una riconoscenza infinita al presidente, ma soprattutto ad un uomo ironico, leale, intelligente, sincero, fondamentale nella mia avventura da calciatore prima, e da allenatore poi. Grazie Presidente”.

Foto: Instagram Ancelotti