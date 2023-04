Ancelotti ribadisce: “Il mio futuro non è legato alla Champions, resterò fino al 2024. Dopo non lo so”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti ha risposto ancora una volta a chi gli ha chiesto se il suo futuro sulla panchina del Real Madrid sia legato alla vittoria della Champions League: “La mia permanenza non dipende dalla vittoria in Champions. Il mio futuro è già scritto: sarò qui fino al 2024, dopo non lo so”.

Foto: sito Real