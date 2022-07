Ancelotti reinventa Rudiger terzino: “Non sono pazzo, può giocarci”

Intervenuto in conferenza stampa dopo il Clasico made in Usa, Carlo Ancelotti ha parlato anche del ruolo da terzino sinistro interpretato da Antonio Rdiger: “Mi è piaciuto molto e non sono pazzo. Lui è molto intelligente e in quella posizione può giocarci, interscambiandosi durante la partita con Alaba. Quest’ultimo starà a sinistra solo se c’è bisogno, non voglio cambiare la coppia dello scorso anno”

Foto: Sito Real Madrid