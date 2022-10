Ancelotti rassicura su Rudiger: “Sembrava grave, ma è sotto controllo. Ma ha perso tanto sangue”

Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato a Sky dopo il pareggio delle merengues contro lo Shakhtar, arrivato al 95′ con un colpo di testa di Rudiger, che è sttao travolto dal portiere di casa e ha perso tanto sangue.

Sulle condizioni del difensore ha rassicurato il tecnico italiano: “Sembrava abbastanza grave, ma fortunatamente va tutto bene. Rudiger ha un taglio piuttosto ampio sul sopracciglio, non è niente di grave. Ha messo a segno una rete importantissima per noi. Voleva rientrare in campo, non si era accorto neanche dell’infortunio, perdeva davvero molto sangue. Penso non sia niente di grave. Non è stata una bellissima partita. Abbiamo controllato il primo tempo, ma senza essere efficaci ma dopo aver subito la rete dello svantaggio la squadra ha cercato in tutti i modi di recuperare il punteggio. Il Real Madrid non si arrende mai. E siamo riusciti a centrare il traguardo degli ottavi di finale in una notte che sembrava pessima”.

Foto: sito Real