Ancelotti: “Questo Napoli è maturo, complimenti al pubblico di Bergamo. Su Milik e Juve-Inter…”

Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato dopo la vittoria contro l’Atalanta per 2-1 ai microfoni di Sky Sport: “L’Atalanta gioca molto bene, con un calcio dinamico e aggressiva. Abbiamo giocato una partita leggermente diversa da quello che volevamo. Abbiamo segnato presto e così siamo arretrati troppo dopo la rete, ma le occasioni ci sono state in contropiede. L’Atalanta ha provato a pareggiare e forse l’aveva anche meritato, ma dopo il loro gol c’è stata un’altra partita. L’energia spesa per il pareggio dall’Atalanta ci ha permesso di far male alla fine. Milik? Tutti quelli che sono entrati hanno dato vivacità e dinamismo. Il gol è molto importante. Milik non ha giocato con continuità, ma è rimasto sempre motivato e concentrato, si merita questo gol. Quando c’è da attaccare si attacca, quando c’è da difendere si difende. Il primo tempo l’abbiamo fatto bene, anche se abbiamo arretrato gli esterni di centrocampo, cosa che non è abituale per noi. Colpa del gol di vantaggio e della spinta dei loro esterni, abbiamo dovuto tenere un atteggiamento più prudente. Non è sempre possibile giocare il calcio champagne perché ci sono gli avversari, stasera troppo forti per noi. E’ stato un segno di maturità da parte nostra. Il pubblico di Bergamo ha dato dimostrazione di maturità, ha creato un bel clima, di grande civiltà. Questo deve essere il calcio: una festa di sport, in cui c’è un vincitore e un vinto. E’ stata una bellissima serata per tutti, anche per i tifosi dell’Atalanta che saranno sì dispiaciuti per la sconfitta, ma contenti per l’atteggiamento della sua squadra. C’è stato un segnale di come dovrebbe essere una serata di sport dentro e fuori dal campo. Juventus-Inter venerdì prossimo? Sarà una bellissima partita, tra due grandi squadre”.

