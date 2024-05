Ancelotti: “Potrebbe essere un’altra notte magica”

Il Real Madrid si prepara per la gara di ritorno contro il Bayern Monaco. Queste le parole del tecnico Carlo Ancelotti in conferenza stampa: “Dobbiamo fare del nostro meglio. Abbiamo una grande opportunità per raggiungere nuovamente una finale. Teniamo conto delle difficoltà, cercheremo di fare del nostro meglio. Come club, siamo simili al Bayern. Abbiamo entrambi storia e tanti successi, ci rispettiamo a vicenda perché è giusto farlo. Dobbiamo rispettare il rivale perché ha fatto molto bene e meglio di noi all’andata. Siamo molto emozionati, potrebbe essere un’altra notte magica per noi, ma non c’è ottimismo. C’è consapevolezza delle difficoltà. Per noi, è meglio una partita con intensità e ritmo. Valutando l’andata, a livello difensivo potevamo fare qualche cosa in più”. Inoltre, il tecnico madridista parla della titolarità tra i pali: “Lunin giocherà se stasera non cambio idea. Il piano per un giocatore che rientra dopo un infortunio grave non cambia a causa della situazione. Thibaut ha giocato nell’ultima partita perché è forte, ma deve prendersi il suo tempo per tornare alla grande”. Infine, parla del campionato vinto : “Sabato eravamo contenti per aver vinto la Liga. Abbiamo dovuto controllare la nostra gioia per prepararci a questa serata. Giovedì penseremo a come festeggiare la Liga, ora pensiamo a domani sera”.

Foto: sito real