Ancelotti perde Dani Ceballos, distorsione di terzo grado che interessa i legamenti della caviglia destra. Il comunicato

Il Real Madrid ha comunicato sul proprio sito ufficiale le condizioni di Dani Ceballos, uscito per infortunio dal terreno di gioco al 65′, nel match vinto per 2-0 ieri sera dalla squadra di Ancelotti contro il Real Betis. Ceballos ha riportato una distorsione di terzo grado che interessa i legamenti della caviglia destra. Ecco il comunicato del club di Florentino Perez: “Dopo gli accertamenti effettuati oggi al nostro giocatore Dani Ceballos dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stata diagnosticata una distorsione di terzo grado che interessa i legamenti della caviglia destra. Evoluzione in sospeso”.

Foto: instagram Ceballos