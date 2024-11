Ancelotti: “Per me il calcio non è un lavoro. Il Real Madrid è il club più importante al mondo. E’ una famiglia”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa in vista del ritorno in campo in Liga spagnola.

Ecco le sue parole: “Il Real Madrid ha vinto e continua a vincere tanto nella sua storia perché non gli piace né perdere né pareggiare. Ci sono club che accettano la sconfitta in modo diverso rispetto al Real Madrid. Ciò aumenta le esigenze e la responsabilità delle persone che lavorano in questo club. Ho lavorato in tanti top club e il Real Madrid è il più grande al mondo per storia, organizzazione e richieste. Ti rendi conto che la cosa più importante qui è far bene a livello sportivo. Il lavoro del presidente è spettacolare, la società sta vincendo tanto grazie al lavoro che è riuscito a fare. Il Real Madrid è una famiglia, passiamo molto tempo qui e l’atmosfera ti aiuta a tirare fuori il meglio di te stesso. A livello personale preferisco lavorare così. La passione è il carburante; se hai la possibilità di fare le cose con passione, questo ti permette di fare il tuo lavoro con disciplina, sacrificio, impegno. Per me il calcio non è un lavoro. Se dietro tutto il lavoro c’è passione, farlo ti costa meno. Ho la fortuna di fare un lavoro che non considero lavoro perché lo amo. Ho iniziato da bambino per passione e rimane una passione”.

Foto: sito Real Madrid