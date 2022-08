Ancelotti: “Per i nuovi acquisti la maglia del Real ancora pesa. Asensio? Aspettiamo il 31 agosto”

Al termine della vittoria del suo Real Madrid contro l’Almeria, Carlo Ancelotti è intervenuto in conferenza stampa. L’allenatore, che ha già messo in bacheca il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Europea, ha parlato anche del futuro di Asensio: “Come ho detto, Asensio è un giocatore del Madrid e finché lo sarà, lo considererò un giocatore del Madrid e giocherà. Bisogna tendere in considerazione ciò che ha fatto lo scorso anno, ha fatto tanti gol. È un giocatore importante, bisogna aspettare il 31 di agosto e vedere cosa accadrà”.

Il tecnico si è espresso anche sulla prestazione piuttosto opaca di alcuni nuovo acquisti: “Rudiger ha fatto una buona gara. I giocano non hanno giocato come fanno di solito, ma per quanto fatto in allenamento meritavano di giocare. Oggi hanno pagato qualcosa a livello emotivo. Non hanno fatto niente di male, però posso sicuramente fare meglio. A Camavinga l’ho tolto perché aveva un cartellino giallo e poteva essere un pericolo. Sono contento di loro. Era normale soffrire, ci siamo complicati la vita con un errore difensivo. Fino a lì non avevano subito molto”.

Foto: Sito Real Madrid