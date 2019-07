Ancelotti: “Pepé? Ho salutato l’agente. Su James…”

Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa direttamente da Dimaro soffermandosi su Nicolas Pepé e James Rodriguez: “Se ho incontrato l’agente di Pepé? Sì, l’ho incontrato perché era nel nostro hotel. L’ho salutato, come ho salutato gli altri agenti arrivati in questi giorni a Dimaro. L’altra settimana ne è arrivato uno importante, ma è normale che arrivino gli agenti perché il club è qui ed è importante valutare tutte le opzioni. Siamo interessati, è inevitabile nasconderlo. Ci sono trattative in corso, tutto può succedere. Con Pepé rosa al completo? L’arrivo di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas hanno migliorato la rosa, se ci saranno altre occasioni sul mercato le valuteremo. Non faccio nomi, ma fino al 2 settembre si valutano le occasioni. Abbiamo preso tre obiettivi di mercato, i profili che ci servivano. Questo Napoli è più forte dello scorso anno? Vedremo la rosa al completo, poi si valuterà. Allan, Ospina, Ounas, Fabian sono ancora fuori. A livello qualitativo la rosa sarà migliore, questa qualità servirà per ottenere risultati migliori. Mercato all’altezza della Juve con l’arrivo di Pepé? All’altezza del Napoli, lavoriamo per migliorare le nostre caratteristiche. Attendiamo il 31 agosto, poi faremo una valutazione più precisa. Al momento sono soddisfatto. James Rodriguez? Non c’è ottimismo o pessimismo, interessa al club. Vediamo cosa accade. Le trattative sono tutte aperte, c’è la volontà del Real di cederlo e c’è l’interesse del Napoli a prenderlo”.

Foto: Napoli Twitter