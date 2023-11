Ancelotti: “Partita combattuta ed equilibrata. Il Napoli ha qualità. Bellingham? E’ diverso da Zidane”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli.

Queste le sue parole: “Una gara combattuta ed equilibrata contro un rivale di qualità come il Napoli. Abbiamo fatto bene nella circolazione di palla, ma avremmo potuto fare meglio nell’aspetto difensivo. Quando sembravamo non avere più l’energia per vincere, abbiamo però tirato fuori qualcosa in più per vincere”.

Quanto è stanca la sua squadra dopo questo 4-2? “Molto, ma è normale. È stata una partita piena di intensità, tanti giocatori hanno chiuso coi crampi”.

Su Bellingham: “Deve migliorare il suo spagnolo, ho detto tante volte che nessuno è perfetto e Bellingham deve migliorare il suo spagnolo. Lui sta lavorando sodo e nello spogliatoio va d’accordo con tutti. È stato un acquisto spettacolare per il Real Madrid”.

Bellingham le ricorda un po’ Zidane? “È difficile paragonare due generazioni distinte. Jude ha un inserimento in area che Zidane non aveva, mentre Zizou aveva una qualità individuale che Jude non oggi ha. Bellingham però è un calciatore moderno, che può coprire varie posizioni di campo allo stesso tempo”.

Nonostante i tanti infortuni, i risultati continuano ad arrivare in casa Real: significa che siete più forti dell’anno scorso?

“Significa che anche chi gioca al posto degli infortunati sta facendo bene, questa è la cosa che conta. Vuol dire che abbiamo un gruppo di livello”.

