Ancelotti: “Parlerò con Sergio Ramos. Benzema deve fare 50 gol. Bale utile se ha motivazione”

In conferenza stampa, Carlo Ancelotti, nuovo allenatore del Real Madrid, ha parlato della rosa della sua squadra: “Sergio Ramos è molto importante per il Real, è stato fondamentale per tutto quello che è successo qui. Parleremo con lui, dovrà discutere il rinnovo, ma non conosco i dettagli perché fino a ieri ero a Liverpool. Quando li conoscerò ne parlerò più approfonditamente. L’attacco? Benzema deve giocare e segnare 50 gol, non 30. Poi gli altri devono dare il loro contributo. Sono giocatori che sono qui, hanno qualità, sono felice per Karim, è migliorato molto. Vedremo che succederà, l’obiettivo sarà quello di segnare di più, ma non solo cercando una punta da trenta gol, ma cercando i gol da altre posizioni in campo. Non serve comprare un attaccante forte che segni molto, ma trovare un sistema con una mentalità offensiva”.

Su Bale: “Bisogna ridurre questa rosa. Senza i prestiti, come Bale, Odegaard, Ceballos, il Real ha lottato per la Liga e ha raggiunto la semifinale di Champions. Gareth non ha giocato molto, non ha avuto molti minuti in Premier ma ha segnato tanto. Se ha la motivazione per provare a giocare meglio può essere un giocatore che ci regali una grande stagione, non ho dubbi”.

Foto: Twitter Everton