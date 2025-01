Ancelotti: “Olmo? È molto forte, se giocherà dovremo limitarlo. Lo 0-4? È una finale, quindi pensiamo positivo”

Alla vigilia del match tra Real Madrid e Barcellona, finale valida per la Supercoppa Spagnola, è intervenuto in conferenza stampa Ancelotti. Queste le sue parole:

Sul match: “È una partita imprevedibile. Abbiamo molto chiaro cosa dobbiamo fare per evitare rischi, ma il risultato dipenderà poi da molte cose. Ciò che possiamo controllare è la nostra prestazione nella partita e sono convinto che domani saremo molto bravi. Questo titolo ha valore perché a livello statistico nelle stagioni in cui abbiamo vinto la Supercoppa, poi è andata molto bene anche nelle altre competizioni. E quando non l’abbiamo vinta, non è andata bene. È una competizione che ti dà molta più motivazione e più dinamismo per proseguire bene la stagione”.

Su Olmo: “E’ molto forte e lo sanno tutti. Se Dani Olmo giocherà, quello che dobbiamo fare è cercare di limitare un po’ la sua qualità con la nostra difesa. Vincere 7 titoli? Non pensiamo a questo, teniamo conto che in estate c’è qualcosa di speciale. Un Mondiale a luglio quando tutti sono in vacanza. Penso che sarà un torneo divertente”.

Sulla sfida di campionato finita 0-4: “Ogni sconfitta è una sconfitta… la stagione continua. È una finale e siamo vicini a un altro titolo quindi pensiamo positivo. Nel calcio può succedere di tutto e per di più con una squadra che compete sempre. La squadra è migliorata e nessuno lo può negare, ma una sconfitta non farebbe bene… ma la squadra non torna indietro, va avanti. Perché prevale la qualità rispetto all’equilibrio della squadra. Il gioco individuale al gioco collettivo. C’è tanta qualità in campo che supera la difesa del gruppo. È un aspetto importante per domani chiudere questa partita”. “Se difendi bene ci sono maggiori possibilità di vincere.

Su Bellingham: “Sta bene, ha recuperato bene. Partita carica come al solito. Ha una buona dinamica, in quest’ultimo periodo ha fatto la differenza”.

Foto: Sito Real Madrid