Ancelotti: “Non vogliamo rischiare con Benzema, ha bisogno di riposo”

L’allenatore del Real Madrid, l’italiano Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato da disputare contro l’Osasuna. I blancos sono secondi in classifica, alle spalle del Barcellona, con un ritardo di ben otto punti. Il tecnico si è soffermato sulle condizioni di Karim Benzema: “Karim non ci sarà domani. E’ un po’ stanco e speriamo ci sia martedì. Non ci sarà nemmeno Kroos per l’influenza ma tornano Courtois e Hazard. Dopo il Mondiale, Benzema ha fatto molto bene e ora preferiamo, soprattutto per la sua età, che si riposi. Se domani l’avversario fosse il Liverpool, non giocherebbe”.

Liverpool: “Finora le ore che ha dedicato alla partita di martedì sono zero. Dedico 24 ore alla partita di domani. È una partita molto importante per recuperare punti al Barcellona. Non penso alla formazione di martedì”.

Foto: sito Real Madrid