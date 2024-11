Ancelotti: “Non sono felice, manca la continuità. Recuperiamo Rodrygo, Alaba sta bene ma è presto”

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara della Liga.

Queste le sue parole: “Non sono felice, la squadra non ha continuità, non è sempre concentrata e con una buona attitudine. Sono giustamente preoccupato. Sono convinto che lo risolveremo. Ho avuto solo un anno semplice, lo scorso. In tutti gli altri anni ho dovuto risolvere problemi, alla fine arrivano sempre dei problemi da risolvere. È meglio trovare il problema a novembre o dicembre che ad aprile o maggio. Sono convinto che ce la faremo, stiamo lottando per la Liga. Inoltre, stiamo soffrendo per gli infortuni, domani torna Rodrygo, nella prossima partita lo farà Tchouaméni e anche Camavinga tornerà presto”.

Infine una chiosa sul possibile innesto in più da prendere dal mercato di gennaio per rinforzare la difesa: “È una perdita di tempo pensarci ora. Ne parleremo più avanti, ci sono cose e movimenti che potrebbero cambiare. Alaba sta molto bene e tornerà presto”.

Foto: sito Real Madrid